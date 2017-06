YP

Op een persmoment van AG2R La Mondiale, het team van Jan Bakelants, werd vandaag nog even teruggekomen op de uitspraken van de renner over de podiummissen. "Ik ben wel geschrokken van de mediastorm", moest hij toegeven. "Dat was een luchtig interview met enkel domme uitspraken. Ik had beter moeten weten, in de Tour wordt alles uitvergroot."

Het was luchtig en grappig bedoeld, helemaal niet negatief. Maar toen het internationaal werd opgepikt, leek het alsof ik dat allemaal serieus meende Jan Bakelants

In een interview in onze krant had ­Bakelants met een kwinkslag enkele seksuele toespelingen op de podiummissen gemaakt. Maar die uitspraken werden internationaal opgepikt en uit hun context gehaald. "Ik was zelfs vergeten dat die vragen waren gesteld in de Ronde van Zwitserland", blikt hij terug. "Het was luchtig en grappig bedoeld, helemaal niet negatief. Maar toen het internationaal werd opgepikt, leek het alsof ik dat allemaal serieus meende. Dat was helemaal de bedoeling niet. Ik wilde niemand kwetsen. Ik heb me verontschuldigd, maar ik had beter moeten weten: de Tour maakt de dingen altijd groter dan dat ze zijn."



"Dit waait wel over"

"Het is een mediastorm waar ik even door moet", vervolgde hij. "Vandaag is dit nieuws, morgen is het weer iets anders. Ik denk dat die Portugees Cardoso blij was, er ging meer aandacht naar mij dan naar zijn dopinggeval. Dit waait wel over. Ik heb mijn excuses aangeboden, voor mij is dit nu voorbij. Ik wil de focus nu echt leggen op de Tour. Dat is voor mij belangrijker."



In die Tour moet hij vooral kopman Bardet bijstaan. "Hij werd vorig jaar tweede, het podium is opnieuw het doel", zei hij. "Ik ga vooral voor hem werken en ik hoop dat ik in een paar ritten eens voor mezelf mag rijden. Het zou bizar zijn als ik niet eens drie minuten mijn eigen kans mag gaan, twee keer drie minuten op een ganse Tour. Dat is zes minuten, dat zal wel mogen. Maar ik zal die vele andere uren wel voor Romain werken. Dat vormt voor mij geen probleem, ik word daarvoor betaald", besloot hij.