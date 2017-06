BK legt Naesen geen windeieren: contractverlenging bij AG2R in kannen en kruiken

DM

Kersvers Belgisch kampioen Oliver Naesen heeft een contractverlenging beet bij zijn team AG2R La Mondiale. De Waaslander blijft nog tot eind 2020 bij de Franse WorldTour-wielerformatie.

De 26-jarige Naesen kroonde zich vorige week zondag voor het eerst in zijn carrière tot Belgisch kampioen op de weg. In een sprint van een elitegroepje haalde hij het toen voor Sep Vanmarcke en Jasper Stuyven.



Naesen is bezig aan zijn eerste contractjaar bij AG2R La Mondiale, zijn vorige contract liep eind 2018 af. Ook de Fransen Romain Bardet en Pierre Latour verlengden hun contract tot eind 2020. Dat meldde teammanager Vincent Lavenu vrijdag voor de start van een persconferentie in Düsseldorf, waar de Tour zaterdag van start gaat.