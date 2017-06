Dario Cataldo verlengt contract bij Astana tot 2019

Bewerkt door: PL

29/06/17

Dario Cataldo begint met een nieuw contract op zak aan zijn eerste Tour de France. De 32-jarige Italiaan bereikte vandaag een akkoord met Astana over contractverlenging tot en met 2019. Cataldo is bezig aan zijn derde seizoen bij de Kazachse ploeg van Aleksandr Vinokourov.



"Ik hou van de stijl en het karakter van Dario", zegt Vinokourov. "Hij is een echte vechter op de weg. Dario kan als meesterknecht fungeren van een kopman, maar zelf ook zijn verantwoordelijkheid nemen, zoals we een paar weken geleden in de Giro wel zagen."



Cataldo eindigde als veertiende in de Ronde van Italië, op bijna 25 minuten van winnaar Tom Dumoulin. De Italiaan reed eerder voor Liquigas, Quick-Step en Team Sky. Hij hielp zijn land- en teamgenoot Fabio Aru twee jaar geleden aan de eindzege in de Ronde van Spanje.