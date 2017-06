Stevige opsteker voor Richie Porte vlak voor Tourstart: Australiër verlengt contract bij BMC

Thomas Lissens

Richie Porte heeft zijn contract bij BMC verlengd. Dat maakte ploegmanager Jim Ochowicz vandaag bekend op de persconferentie van de ploeg van Greg Van Avermaet in aanloop naar de Tour de France. De 32-jarige Porte, een van de favorieten voor eindwinst in Frankrijk, zette zijn krabbel onder een verbintenis tot 2018 "en verder".

"Richie Porte rijdt nu twee jaar voor ons en hij heeft de verwachtingen ruimschoots ingelost. Zijn contract verlengen, was een logische beslissing", aldus Ochowicz. "Alleen al in 2017 pakte hij de eindwinst in de Tour Down Under en de Ronde van Romandië. Daarnaast werd hij tweede in de Dauphiné en won hij ritten in de Tour Down Under, Parijs-Nice en de Dauphiné. Ik denk dat elk team wel een renner als Porte in zijn rangen wil hebben."



Ook voor Porte zelf was een contractverlenging een logische keuze. "Ik heb me goed geamuseerd tijdens mijn eerste twee seizoenen bij BMC. Ik voel me hier thuis en denk ook dat BMC op dit moment de juiste ploeg is voor mij. We staan aan de vooravond van de Tour, mijn belangrijkste doel van het seizoen, en deze contractverlenging zorgt toch wel rust in het hoofd."