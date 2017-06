Tourbaas vraagt excuses Jan Bakelants voor uitspraak over podiummissen

YP, BF

Tourdirecteur Christian Prudhomme kan niet lachen met duidelijk ludiek bedoelde antwoorden van Jan Bakelants (AG2R) op enkele Tourvragen in onze krant. "We zullen contact opnemen met zijn team opdat hij excuses zou aanbieden", zei Prudhomme aan het persagentschap Reuters. Op een van de standaardvraagjes die wij aan alle Belgische Tourdeelnemers voorlegden - 'wat neem je mee voor de vrije momenten?' - had Bakelants luid lachend gereageerd: "Een condoom. Je weet nooit waar die podiummissen allemaal hebben uitgehangen."

Ter verdediging van Bakelants: hij liet in het bewuste interview blijken dat zijn antwoorden niet ernstig te nemen waren en dat stond ook zo aangegeven in de krant. Prudhomme ziet de uitspraken dan ook los van de context. Bakelants benadrukt dat het zeker niet de bedoeling was een mediastorm te veroorzaken. AG2R bood via Reuters wel al zijn verontschuldigingen aan: "We hebben dit interview en de antwoorden van Bakelants gezien. Hij wou zeker grappig zijn, maar in dit geval getuigde het van slechte smaak. We bieden onze excuses aan de organisatie aan en aan iedereen die zich beledigd voelt."