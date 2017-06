Nochtans luchtig bedoeld interview Bakelants niet op gejuich onthaald bij zijn ploeg en bij Tour-organisatie

YP

28/06/17 - 23u00 Bron: Reuters

© TDW.

Het luchtige interview van Jan Bakelants in onze krant van vandaag is niet bepaald met de glimlach onthaald door Tourbaas Christian Prudhomme. In dat interview had onze landgenoot van AG2R zich op een speelse en ludieke manier voorgesteld, maar hij had het ook op dezelfde manier gehad over de podiumdames en dat was dus niet naar de zin van Christian Prudhomme. "We zullen contact opnemen met zijn team om een verontschuldiging te vragen", aldus Prudhomme tegenover Reuters vandaag.



Ook bij AG2R reageerden ze intussen al. "We hebben het interview en de antwoorden van Bakelants inderdaad gelezen. Hij wou alleen maar grappig zijn, maar dit geval getuigde toch vooral van slechte smaak. We verontschuldigen ons dan ook bij de organisatoren en bij zij die zich geschoffeerd voelden door de opmerkingen", klonk het bij de wielerploeg.