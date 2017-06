Froome "in afrondende fase" voor contractverlenging bij Sky

Door: redactie

28/06/17 - 19u24

Er waren even geruchten als zou hij verkassen naar BMC, maar drievoudig Tour-winnaar Chris Froome lijkt toch gewoon langer bij Team Sky te blijven. De Brit met Keniaanse roots is volgens onze bronnen in een "afrondende fase" voor een contractverlenging en dat nieuwe contract zou hem tot 2021 aan zijn Amerikaans team binden.



Begin deze maand verkondigde de Franse sportkrant L'Equipe dat Froome aanstuurde op een vertrek en bij BMC zo'n vijf miljoen euro per jaar kon gaan verdienen. "Die geruchten over een overgang naar BMC zijn complete nonsens", zei hij toen. De huidige verbintenis van Froome bij Sky loopt tot 2018, maar het heeft er dus alle schijn van dat die binnenkort met drie jaar zal worden verlengd.