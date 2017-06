Organisatoren GP Cerami mikken op kwaliteit in plaats van kwantiteit

Door: redactie

28/06/17 - 19u05 Bron: Belga

Vorig jaar was deze Jelle Wallays de laureaat. © photo news.

De 51e editie van de Grote Prijs Cerami vindt woensdag 19 juli plaats in Henegouwen tussen Saint-Ghislain en Frameries. De organisatoren streven dit jaar naar kwaliteit in plaats van kwantiteit. Daarom besloten ze het peloton te verkleinen naar twintig ploegen, van elk acht renners.

De eendaagse wielerwedstrijd van 199,6 kilometer werd voor het eerst georganiseerd in 1964. Ze is vernoemd naar de Italiaanse Belg en ex-wielrenner Pino Cerami, die onder andere Parijs-Roubaix, Waalse Pijl, Brabantse Pijl en Parijs-Brussel won.



"We hebben het aantal minder professionele teams verminderd, waardoor er meer plaats is voor professionele continentale ploegen en de drie WorldTour-ploegen die aan de start verschijnen: Lotto Soudal, Quick-Step Floors en BMC", verklaarde secretaris Laurent Haegeman in naam van het organisatiecomité.



De Borinage is al jaren het decor voor de GP van Cerami. Het peloton rijdt langs Picardisch Wallonië en de bergen van Frasnes, maar moet eveneens de Vlaamse Muur van Geraardsbergen trotseren.



In 2015 kwam Philippe Gilbert als eerste over de streep. In de 50e editie rondde Jelle Wallays vorig jaar een solo succesvol af.



In het verleden werd de wedstrijd in het voorjaar georganiseerd, midden de klassiekers. In 2012 werd ze verplaatst naar half juli. Hierdoor valt ze enkele dagen voor de Ronde van Wallonië, die dit jaar van 22 tot 26 juli plaatsvindt. In 2018 zal de GP Cerami op een donderdag gereden worden, om zo nog nauwer aan te sluiten bij de Waalse rittenkoers, die altijd op een zaterdag start.