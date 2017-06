Veertienjarige renner test positief op doping: "Dit is een misdaad tegen de mensheid"

TL

28/06/17 - 18u58 Bron: ANSA

Tijdens een regionale wielerwedstrijd in Italië heeft een renner van amper veertien jaar oud positief getest op doping. Dat maakte het Italiaanse antidopingagentschap NADO bekend. De jonge wielrenner werd betrapt op het gebruik van de anabole steroïde Mesterolone.

De 14-jarige renner zou de jongste coureur zijn die ooit tegen de dopinglamp is gelopen in Italië. Hij werd ook meteen op non-actief gezet door het Italiaans Olympisch Commité (CONI).



"Als sporter een beroep doen op doping, is al een crimineel feit. Maar een veertienjarige die anabole steroïden gebruikt om zijn prestaties te bevorderen, dat is in mijn ogen een misdaad tegen de mensheid", zegt dopingexpert en ex-ploegarts de het Italiaanse voetbalploeg U21 Carlo Tranquilli in een gesprek met de Italiaanse website ANSA.



"Dit is gekkenwerk", raast Tranquilli voort. "We zijn 'gewone', kleinere misdaden nu echt wel ver voorbij. Als ook kinderen, want een kerel van veertien is echt wel nog steeds een kind, doping beginnen te gebruiken, dan wordt het echt wel schrikwekkend. We zijn er ons van bewust dat er ook in de jeugdreeksen vaak naar doping wordt gegrepen, maar producten als Mesterolone kunnen echt wel gevaarlijke bijwerkingen hebben."