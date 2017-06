Sunweb slaat de bal mis met Nederlandse kampioenentrui: "Heiligschennis, zo'n halfbakken wielertruitje"

Dries Mombert

28/06/17 - 11u50

© @Sunweb.

Kersvers Nederlands kampioen Ramon Sinkeldam is in het oog van een kleine storm beland. De 28-jarige renner stelde samen met Team Sunweb de eerste versie van zijn tricolore voor, maar dat kon op weinig symphatie rekenen binnen de Nederlandse wielerwereld.

Na zondag heeft ook Nederland zijn nieuwe nationale kampioen wegwielrennen. Sunweb-renner Ramon Sinkeldam haalde het in een prangend sprintje ietwat verrassend van Wouter Wippert en Dylan Groenewegen.



Dat Sinkeldam nu in de Nederlandse tricolore naar de Tour trekt, zorgt voor enige controverse bij onze Noorderburen. Zeker gezien het nieuwe truitje van Sinkeldam slecht onthaald wordt door de meeste Nederlandse wielervolgers.



Het shirt, een standaardtruitje van Sunweb met een kleine Nederlandse vlag, kan onder meer bij journalist Thijs Zonneveld op weinig erkenning rekenen. "Dit is heiligschennis. Arme jongen, dan word je Nederlands kampioen en krijg je zo'n halfbakken truitje."



Ook Sinkeldams vrouw kan allesbehalve begrip opbrengen voor de shirtkeuze van Team Sunweb. "Dit is geen kampioenentrui, maar een schande."