Omloop krijgt in 2018 finale met Muur en Bosberg

28/06/17 - 09u43 Bron: Belga

© Tim De Waele.

De Omloop, de Belgische openingsklassieker, krijgt op zaterdag 24 februari 2018 een nieuwe finale. De startplaats blijft behouden in Gent, maar de finish ligt getrokken in Meerbeke, bij Ninove. Net daar waar in het verleden de Ronde van Vlaanderen zijn ontknoping kende met de beklimmingen van de Muur van Geraardsbergen en de Bosberg als laatste hellingen.

De aankomstplaats van de Ronde van Vlaanderen verhuisde in 2012 naar Oudenaarde. Dat veroorzaakte heel wat commotie. De Muur en de Bosberg verdwenen uit het parcours en de finale van 'Vlaanderens Mooiste' situeerde zich van dan af na enkele lussen rond de Oude Kwaremont. Nu willen de organisatoren van de Omloop opnieuw eer betuigen aan de legendarische hellingen. De startlocatie blijft behouden aan het SMAK in Gent, maar hoe het parcours eruit zal zien tussen de Arteveldestad en Meerbeke, is nog niet exact geweten.



"We moeten de aanvragen her en der nog doen, maar we hebben natuurlijk al iets in gedachten. Het is wel niet zo dat de Omloop nu plots zwaarder zal worden dan de Ronde van Vlaanderen zelf. Dat is totaal uitgesloten", stelt koersdirecteur Peter Van Petegem. "De Muur van Geraardsbergen is een mythisch gegeven in het wielrennen en we wilden die zone met de Bosberg niet zomaar laten uitsterven. Daar is immers wielergeschiedenis geschreven. Ik vertel wel geen geheim dat de finale zal starten in Brakel met daarbij wellicht de beklimmingen van de Berendries en Valkenberg. Daarna zal waarschijnlijk Tenbosse volgen met de Muur van Geraardsbergen en de Bosberg, om aan te komen in Meerbeke. De komende dagen en weken sleutelen we aan de verdere uitbouw van het parcours", aldus Van Petegem, zelf twee keer winnaar van de Ronde van Vlaanderen (1999 en 2003) en drie keer laureaat van de openingsklassieker (1997, 1998 en 2002).



Nick Nuyens was in 2011 de laatste renner die het zegegebaar mocht maken op de Halsesteenweg na afloop van de Ronde van Vlaanderen. Op 24 februari 2018 weten we wie de eerste winnaar wordt van de Omloop 'new look'.