"Mijn titel opgeven? Nog niet voor Tourrit"

Door: redactie

27/06/17 - 12u52

Oliver Naesen met trainingsmakker Gijs Van Hoecke. © Florian Van Eenoo photonews.

Het eerste trainingstochtje van Oliver Naesen, daags nadat hij Belgisch kampioen is geworden, kreeg veel aandacht. Omgeven door enkele vaste trainingmaats - de Parelvissers, onder wie Greg Van Avermaet - en enkele gelegenheidsmakkers genoot Naesen zichtbaar van de aandacht. Naast Gijs Van Hoecke (foto boven) overliep hij de commentaren die over hem op de sociale media verschenen. Jasper Stuyven, zondag derde, vroeg plagend via Facebook om zijn bronzen medaille in te ruilen voor Naesens gouden exemplaar. Naesen lachte uitbundig en weigert. "Mijn titel wil ik voor niets ruilen. Zelfs niet voor een rit in de Ronde van Frankrijk. Ik weet dat een zege in de Tour internationaal hoger aangeschreven staat, maar voor mij is het omgekeerd. Van deze trui kan ik een jaar genieten."



