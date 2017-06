AG2R wil ijzer smeden nu het heet is: Naesen krijgt meteen voorstel voor beter contract

Nico Dick

De marktwaarde van Naesen gaat wel heel snel omhoog. Hij ligt bij AG2R nog onder contract tot eind volgend jaar, maar die overeenkomst wordt nu opengebroken, (fel) verbeterd en verlengd. "In vergelijking met zijn prestaties koerst Oliver vandaag voor een peulschil", vertelt zijn manager Yannick Prevost.

"Oliver tekende zijn tweejaarscontract nog voor de Tour van vorig jaar. We kozen toen voor zekerheid. Ondertussen won hij Plouay (WorldTour, red.), reed hij een prima voorjaar en is hij Belgisch kampioen. Zijn bestaande contract wordt nu logischerwijze opengebroken. Vanaf 1 januari 2018 zal hij effectief een goedbetaalde renner zijn."



Opmerkelijk: AG2R-manager Vincent Lavenu wil de bestaande overeenkomst zelfs met twéé jaar verlengen. Tot eind 2020. "Oliver voelt zich bijzonder goed bij AG2R, maar of we daar op ingaan, staat nog niet vast", reageert Yannick Prevost. "Volgende week donderdag zullen we met alle partijen samenzitten en willen we het vernieuwde contract finaliseren."