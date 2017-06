Lefevere flikt het: zijn team blijft ook de komende vier seizoenen in het peloton

Nico Dick

30 juni is zijn deadline. Dan zal Patrick Lefevere in Düsseldorf - voor de Tourstart - tekst en uitleg geven over het voortbestaan van zijn team. Onze bronnen zijn echter formeel: de manager van Quick.Step gaat nog vier jaar door.

Dat het moeilijke onderhandelingen zijn, vertelde Lefevere tijdens de Ster ZLM Toer nog aan onze krant. "Ik maak me geen zorgen, maar echt vlotten doet het niet. Dat had ik graag anders gezien. Maar zoals eerder al gezegd: 30 juni is mijn deadline." Daar zijn we ondertussen dichtbij. Bij Quick.Step houden ze de lippen stijf op elkaar, maar diverse bronnen bevestigen ons dat er van een eventueel stopzetten van het team absoluut geen sprake meer is.



Integendeel: Lefevere denkt op lange termijn. Een tijd geleden al verlengde fietsenproducent Specialized zijn overeenkomst met maar liefst vier jaar. In de loop van de maand juni zou Quick.Step Floors voor dezelfde duur hebben bijgetekend en ook Lidl blijft aan boord. Ventilatie- en zonneweringsspecialist Renson keert terug na een uitstap van twee jaar naar Sunweb. Eind deze week weten we of er een extra hoofdsponsor werd binnengehaald of Zdenek Bakala dé belangrijkste geldschieter blijft.



