Dimension Data gaat met vraagteken Cavendish op recordjacht, ook Serge Pauwels er opnieuw bij

Dries Mombert

26/06/17 - 14u37

© TDW.

Het huiswerk van Team Dimension Data voor de 104e Ronde van Frankrijk is af. De Zuid-Afrikaanse formatie rekent in zijn negenkoppige selectie op één Belg: Serge Pauwels. Mark Cavendish, in het voorseizoen geplaagd door klierkoorts, is dan weer net op tijd klaar voor zijn tiende Tourdeelname.