Drie jaar geleden bezorgde hij nog pakjes, nu Belgisch kampioen: Naesen heeft alles om beste en populairste van nieuwe generatie te worden

Michel Wuyts noemde hem "de glansrijke kampioen", en dat is Oliver Naesen ook, na een zinderend BK. Eindelijk behaalde hij de zege die iedereen hem dit voorjaar al gunde. De toekomst ligt breed voor hem open. Naesen heeft alles om de beste en de populairste renner van een nieuwe generatie te worden.

Talentrijk, dat zeker. Deze generatie renners heeft ook iets ontwapenends. Met zichtbaar plezier maken ze van elke koers weer een wedstrijd. Koersen moet leuk zijn, voor renners en publiek. Of het moet niet zijn. Zoiets.



Van die generatie mag Naesen zich vanaf nu het gezicht noemen. Niet Vanmarcke, wiens naam stilaan groter dreigt te worden dan zijn palmares. Niet Stuyven. Nog niet. Een zege in Kuurne-Brussel-Kuurne volstaat niet. Zo bekeken klimt Naesen rapper op de sporten van de ladder in de harde wereld van het profwielrennen. Onbevangen als hij is. Pas in 2013 is hij het wielrennen serieus gaan nemen. Hij was toen een pakjesbezorger van 22, iets wat hij nog een tijdje bleef doen.



Wat daarna volgde, is een merkwaardig parcours. Naesen werd stagiair bij Lotto (2014), tekende zijn eerste profcontract bij Topsport Vlaanderen (2015), trok naar IAM Cycling in Zwitserland en kwam vorige zomer terecht bij AG2R in Frankrijk. Zit daar een plan achter? Neen. "Ik ging altijd voor de ploeg rijden waar ik mocht rijden."



