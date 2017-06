Alles om de beste van zijn generatie te worden

MARC GHYSELINCK

26/06/17 - 07u18

© Photo News.

Michel Wuyts noemde hem "de glansrijke kampioen", en dat is Oliver Naesen ook, na een zinderend BK. Eindelijk behaalde hij de zege die iedereen hem dit voorjaar al gunde. De toekomst ligt breed voor hem open. Naesen heeft alles om de beste en de populairste renner van een nieuwe generatie te worden.

Aan talent geen gebrek, zei bondscoach Kevin De Weert over het Belgische wielrennen anno 2017. Over Greg Van Avermaet moeten we het even niet hebben. En Philippe Gilbert is een verhaal apart. In het Belgische wielrennen belichamen zij niet de toekomst. Over vijf jaar zijn Gilbert en Van Avermaet wellicht gestopt. Tegen die tijd moeten Oliver Naesen, Jasper Stuyven en Sep Vanmarcke op hun toppunt zijn. Gisteren reden ze de finale van het BK. En wat voor één. Jens Keukeleire, nóg een klasserijke renner, was er ook bij. En de jonge Nathan Van Hooydonck - neef van Edwig - die vorige maand in de Ronde van Luxemburg zijn profdebuut maakte. Van Hooydonck moet hebben gedacht dat hij droomde. Lees ook

Plezier Talentrijk, dat zeker. Deze generatie renners heeft ook iets ontwapenends. Met zichtbaar plezier maken ze van elke koers weer een wedstrijd. Koersen moet leuk zijn, voor renners en publiek. Of het moet niet zijn. Zoiets.

Van die generatie mag Naesen zich vanaf nu het gezicht noemen. Niet Vanmarcke, wiens naam stilaan groter dreigt te worden dan zijn palmares. Niet Stuyven. Nog niet. Een zege in Kuurne-Brussel-Kuurne volstaat niet. Zo bekeken klimt Naesen rapper op de sporten van de ladder in de harde wereld van het profwielrennen. Onbevangen als hij is. Pas in 2013 is hij het wielrennen serieus gaan nemen. Hij was toen een pakjesbezorger van 22, iets wat hij nog een tijdje bleef doen. © belga.

Wat daarna volgde, is een merkwaardig parcours. Naesen werd stagiair bij Lotto (2014), tekende zijn eerste profcontract bij Topsport Vlaanderen (2015), trok naar IAM Cycling in Zwitserland en kwam vorige zomer terecht bij AG2R in Frankrijk. Zit daar een plan achter? Neen. "Ik ging altijd voor de ploeg rijden waar ik mocht rijden." © Copyright : Geert De Rycke.

Wat is dan de zinnige verklaring voor het feit dat Naesen nu niet bij Lotto of Quick.Step rijdt? Lottomanager Marc Sergeant heeft ze niet. Wel veel spijt, dat hij bij zijn raad van bestuur niet harder heeft aangedrongen op de enkele duizenden euro's meer die hij miste om Naesen een prof- in plaats van een stagecontract te geven. Wie heeft er nog spijt? Van Avermaet, trainingsmaat van Naesen, die het BMC nog altijd wat kwalijk neemt dat ze niet voor Naesen wilden kiezen. Keukeleire heeft ook spijt dat Naesen niet zijn ploegmaat bij Orica werd. Hardrijders met een aaibaarheidsfactor zo groot als die van Oliver, je vindt ze weinig. Vincent Lavenu, o ja, die heeft ook spijt. Lavenu is Naesens ploegleider bij AG2R en boorde zijn renner een zekere etappezege in de Dauphiné door de neus, omdat Fransman Romain Bardet moest winnen. Wat hij niet deed. Naesen gisteren fijntjes: "Een foutje dat hij niet meer zal maken." © belga.