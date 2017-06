Astana met Italiaans kampioen Aru en Dauphiné-winnaar Fuglsang naar Tour

YP

26/06/17 - 00u01 Bron: Belga

Fabio Aru. © photo news.

Astana trekt met kersvers Italiaans kampioen Fabio Aru en de Deense Dauphiné-winnaar Jakob Fuglsang als speerpunten in de negenkoppige selectie naar de 104e editie van de Ronde van Frankrijk, die komende week zaterdag in het Duitse Düsseldorf op gang geschoten wordt.

Aru werd vorig jaar bij zijn debuut meteen dertiende in de Tour. Een jaar eerder won hij met de Vuelta zijn eerste grote wielerronde. Voor Fuglsang is een zevende plaats in de Tour van 2013 zijn beste resultaat.





Astana:



Fabio Aru (Ita), Dario Cataldo (Ita), Jakob Fuglsang (Den), Andriy Grivko (Oek), Dmitriy Gruzdev (Kaz), Bakhtiyar Kozhatayev (Kaz), Alexey Lutsenko (Kaz), Michael Valgren (Den), Andrey Zeits (Kaz)