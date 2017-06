Van Avermaet: "Oli mag me plagen met zijn Belgische trui, ik zal hem plagen met mijn olympische"

XC

Geen Belgische driekleur voor Greg Van Avermaet op het BK in Antwerpen. De olympische kampioen en grote slokop van het voorjaar was een van de topfavorieten voor de zege, maar moest genoegen nemen met de 62ste plaats.

"Ik had natuurlijk graag meegedaan voor de zege, maar het was een moeilijke koers om te lezen. Toen ik iets wilde ondernemen, zat er altijd wel iemand in mijn wiel of kreeg ik een waakhond mee. Dan is het moeilijk koersen natuurlijk", klonk het bij 'Gouden Greg'. "Ik belandde in een situatie waarin ik niet wilde zitten en zat gevangen toen de juiste vlucht ontstond. Gelukkig was ploegmaat Nathan Van Hooydonck mee. Ik ben wel tevreden dat mijn trainingsmakker Oliver Naesen wint. Hij mag me plagen met zijn Belgische trui, ik zal hem plagen met mijn olympische titel. Oliver is een sterke renner die al een heel voorjaar knap presteerde. Hij verdiende het om te winnen."



Van Hooydonck: "Deze vijfde plaats is een droom"

Een eind voor Van Avermaet kwam BMC-ploeggenoot Nathan Van Hooydonck erg knap als vijfde over de streep. "Ik had echt nooit verwacht dat ik hier de finale van het BK zou rijden en zou meestrijden voor de zege", aldus Van Hooydonck, die vijfde en laatste werd in de spurt van de kopgroep. "Bedoeling was dat ik zo lang mogelijk Greg zou bijstaan, maar deze vijfde plaats is een droom. Ik ben superblij met mijn kampioenschap, ik trainde zelfs nooit geen 240 kilometer. Dit is een openbaring."