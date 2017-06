Philippe Gilbert vol lof over Naesen: "We zullen de tricolore trui veel zien"

XC

25/06/17 - 18u49 Bron: Belga

© photo news.

Philippe Gilbert is er na 2011 en 2016 niet in geslaagd een derde Belgische titel in de wacht te slepen. 'Phil' werd op het BK in Antwerpen uiteindelijk 40ste, op 1'20" van kersvers Belgisch kampioen Oliver Naesen.

"Het was een heel technisch parcours hier in Antwerpen. De vele bochten zorgden ervoor dat je je steeds op gang moest trekken om de vaart erin te houden", klonk het bij de renner van Quick-Step Floors.



"We controleerden met onze ploeg de wedstrijd. Toen de vroege vlucht met Jürgen Roelandts gegrepen werd, volgde de ene aanvalspoging na de andere, en dat maakte het extra lastig. Ik ben zelf ook eens gaan versnellen, maar mij lieten ze niet gaan. Wat verderop was de goede vlucht dan wel een feit en was ik er niet bij. Ik dacht dat Yves Lampaert deel uitmaakte van de kopgroep, maar uiteindelijk bevond hij zich net achter het groepje met Naesen."



Gilbert had het over een zwaar BK. "Het was een hele dag koersen, een mooi Belgisch kampioenschap ook. Met Oliver hebben we een nieuwe kampioen die net als mij aanvallend rijdt. We zullen deze mooie tricolore trui dan wellicht ook veel zien."