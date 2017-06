Stuyven: "Kan mijn ontgoocheling niet onder stoelen of banken steken"

XC

Jasper Stuyven was erg ontgoocheld na afloop van het BK in Antwerpen. Hij werd derde, maar had zijn kansen veel hoger ingeschat toen de titelstrijd op een sprint met vijf uitdraaide.

"Ik maakte vandaag niet zo'n goede dag door, toch niet zoals ik zelf wilde. Om de één of andere reden slaag ik er niet in om het af te maken in de sprint. Net op het moment dat ik wilde ontsnappen, zette Sep Vanmarcke zijn aanval in. Ik werd zo wat in het defensief gedrongen", sakkerde Stuyven.



"Uiteindelijk geraakte ik niet meer over Sep heen. Lastig dat het weer net niet is. Bij iedereen was het beste er op het einde van de wedstrijd wel af. Elk had zijn deel gedaan in de kopgroep om onze voorsprong uit te diepen op de rest. Ik had in de sprint het wiel van Jens Keukeleire gekozen, maar dat bleek mis gegokt. Ik kan niet onder stoelen of banken steken dat ik ontgoocheld ben met deze bronzen medaille."



Keukeleire: "Sterkste heeft de titel gepakt"

Na Stuyven bolde Keukeleire als vierde over de streep. "In de laatste halve ronde kreeg ik het gevoel dat ik plots op mijn limiet zat. Ik was misschien even te gretig geweest toen we met vijf in de aanval gingen. Op de laatste kasseizone ging bij mij het licht stilaan uit", gaf Keukeleire mee. "Toen Sep versnelde, moest ik alle zeilen bijzetten om het wiel te houden. Ik ben wel heel blij dat Oliver Naesen Belgisch kampioen geworden is, al had ik liever zelf gewonnen natuurlijk. De sterkste heeft de titel gepakt vandaag."