Sep Vanmarcke: "Hoop dat geluk in rest van seizoen meer aan mijn zijde staat"

XC

25/06/17 - 18u20 Bron: Belga

© photo news.

Sep Vanmarcke (Cannondale) heeft het net niet gehaald op het BK wielrennen in Antwerpen. De West-Vlaming leek de snelste in de spurt met vijf, maar na een kattensprong van Oliver Naesen werd Vanmarcke op de streep geklopt.

"Mijn broer en sportdirecteur Ken had me vanuit de volgwagen de opdracht gegeven de sprint van ver aan te trekken", deed Vanmarcke zijn verhaal. "Anders zou ik toch geen kans maken op winst. Ik probeerde zo op de verrassing te spelen, maar Oliver kon me toch nog remonteren."



"In volle finale had ik al eens een aanval ingezet, maar daar lukte het me niet om alleen weg te geraken. Ik had daar wel een klein kloofje geslagen, maar de rest was ook sterk en zo kwam alles weer samen. Ik denk wel dat iedereen daar een uitval van mij had verwacht. Uiteindelijk sprintte ik niet slecht, maar door details kwam ik net te kort."



"Vorige week nog gelost"

"Ik kom van ver na al die pech in het voorjaar, vorige week werd ik zelfs nog gelost in Halle-Ingooigem. Ik maakte een slechte week door en nu doe ik plots weer mee voor de zege. Ik hoop dat het geluk in de rest van het seizoen wat meer aan mijn zijde staat. Ik trek niet naar de Ronde van Frankrijk, wat al een tijdje bepaald is. Mijn doelen liggen ergens anders, zoals in Engeland en Canada. Ik hoop in augustus weer mijn absolute top te halen en de oude te worden", aldus Vanmarcke.