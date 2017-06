Naesen: "Zalig gevoel om als Belgisch kampioen naar de Tour te trekken"

XC

Oliver Naesen heeft na een indrukwekkend voorjaar zijn eerste overwinning van het seizoen beet, en wat voor één. "Ik heb al een heel jaar gewacht op die ene zege, en net op het Belgisch kampioenschap slaag ik erin om te winnen", straalde de 26-jarige renner van AG2R na afloop.

"Ik voelde dat ik een van de sterksten van onze kopgroep was naast mannen als Keukeleire en Stuyven, die intrinsiek toch nog sneller zijn. Ik wilde niet op kop aan de sprint beginnen, maar wel in het wiel van Jasper Stuyven. Die vreesde ik echt wel het meest", aldus de kersverse Belgische kampioen.



"Toen versnelde Sep Vanmarcke ineens. Meteen sloeg hij een kloof en wist ik dat ik moest reageren. Ik zette me in de slipstream en dan kwam ik er toch nog over. Het verschil was miniem, maar voldoende om te winnen. Dit is misschien wel de driekleur van de ontbolstering. Alles lukte vandaag. Dat werd wel eens tijd na een mooi voorjaar. Als Belgisch kampioen naar de Ronde van Frankrijk trekken geeft me zo'n zalig gevoel", besloot Naesen.