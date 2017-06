Overzicht: wie werd vandaag kampioen in eigen land?

Dries Mombert

25/06/17 - 15u16

Ook in andere landen staan de renners voor het nationale kampioenschap wielrennen op de weg. In Tsjechië en Spanje zijn de laureaten zelfs al bekend. Zdenek Stybar en Jesus Herrada sleepten allebei hun tweede wegkampioenschap in de wacht.

Herrada doet het in Spanje voor Valverde In Spanje is Jesus Herrada met de kampioenentrui gaan lopen. Op de erelijst volgt de 26-jarige Spanjaard zijn ploegmaat José Rojas op en is hij na zijn eerdere titel in 2013 al aan zijn tweede overwinning toe.



Alejandro Valverde (wie anders?) werd tweede, Bahrein-Merida-renner Ion Izagirre vergezelde het duo van Movistar op het podium. ¿¿¿¿¿¿ Podio del Campeonato de España de fondo #CESoria17 (¿¿ @RFECiclismo), con @jesushl90 (1º), @alejanvalverde (2º) y Ion Izagirre (3º). pic.twitter.com/y4EtoPrJrr — Movistar Team (@Movistar_Team) Sun Jun 25 00:00:00 MEST 2017

Duitser Marcus Burghardt krijgt driekleur cadeau De 33-jarige Duitser Marcus Burghardt (BORA - hansgrohe) is vandaag voor het eerst in zijn carrière kampioen van zijn land geworden. In Chemnitz kreeg de winnaar van Gent-Wevelgem 2007 de zege cadeau van zijn jonge ploegmaat Emanuel Buchmann, de kampioen van 2015. John Degenkolb won 43 seconden later de sprint om de derde plaats. © TDW.

Slovaak Juraj Sagan verlengt titel Ook het Slovaaks kampioenschap werd door de manschappen van BORA - hansgrohe gedomineerd. Juraj Sagan verlengde zijn titel. Zijn broer Peter Sagan pakte de tweede plaats en Petr Vakoc zorgde voor een volledig podium voor de Duitse WorldTour-formatie.



Samen met de Slovaken werkten de Tsjechen hun kampioenschap af in het Slovaakse Ziar-nad-Hronom. Zdenek Stybar (Quick-Step Floors) ging er met de titel aan de haal, voor Josef Cerny en zijn ploeggenoot Petr Vakoc. Voor de voormalige wereldkampioen veldrijden is het de tweede nationale titel op de weg. De eerste veroverde hij in 2014. © TDW.

Nederlander Ramon Sinkeldam verrast Ramon Sinkeldam heeft vandaag in Montferland verrassend het Nederlands kampioenschap wielrennen gewonnen. De 28-jarige renner van Sunweb won de sprint met miniem verschil. Wouter Wippert finishte als tweede, favoriet en titelverdediger Dylan Groenwegen eindigde als derde.