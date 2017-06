Vier Belgen moeten Lotto-Soudal en zingende Greipel aan ritwinst helpen in komende Tour

Dries Mombert

24/06/17 - 20u26

Tiesj Benoot maakt zijn Tourdebuut. © photo news.

video Met nog één week op de kalender begint de 104e Ronde van Frankrijk er langzaam maar zeker aan te komen. Meerdere teams hebben hun huiswerk met het oog op de Tour al af en ook Lotto-Soudal heeft nu zijn negenkoppige selectie bekendgemaakt. Speerpunt blijft sprinter André Greipel, Tiesj Benoot maakt dan weer zijn Tourdebuut.

Met Tiesj Benoot, Tim Wellens, Thomas De Gendt en Jürgen Roelandts heeft Lotto-Soudal plaats voor vier Belgen in zijn Tourselectie. Wellens is er na een jaartje afwezigheid opnieuw bij en mikt op een ritzege, terwijl Thomas De Gendt en Jürgen Roelandts vaste waardes zijn in de Tourselectie van ploegleider Marc Sergeant.



Tiesj Benoot maakt zijn Tourdebuut en krijgt samen met Tim Wellens en Tony Gallopin een vrijbuitersrol toebedeeld. De rest zal zich vooral de naad uit de broek moeten werken voor speerpunt André Greipel.



De Duitser, die half juli 35 wordt, heeft in de afgelopen zes jaar elf ritzeges in de Tour veroverd. Sinds 2008 heeft de Duitser in elke grote wiellerronde waaraan hij deelnam telkens minstens één rit gewonnen.



De negen namen nog eens op een rij: Tiesj Benoot, Tim Wellens, Jürgen Roelandts, Thomas De Gendt, André Greipel (Dui), Marcel Sieberg (Dui), Adam Hansen (Aus), Lars Bak (Den) en Tony Gallopin (Fra).