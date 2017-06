Tijdritspecialist Oliveira verliest kampioenentrui om bizarre reden: "Ineens werden de starttijden aangepast"

XC

Het Portugees kampioenschap tijdrijden is anders uitgedraaid dan verwacht, en vooral voor titelverdediger Nelson Oliveira. Die laatste kon zijn trui niet verdedigen, omdat zijn starttijd door de organisatie op het laatste moment was aangepast.

Oliveira zou gisteren om 16.51 uur als laatste van het startpodium in Santa Maria da Feira vertrekken voor een strijd tegen de klok over 33,9 kilometer, maar het podium bleef op dat tijdstip leeg.



De organisatie had de dag voordien de starttijden bekendgemaakt. "Maar anderhalf uur voor vertrek werden de tijden ineens aangepast. Ik ben daarvan niet op de hoogte gesteld", zei Oliveira tegen Portugese media. Zijn vader, die zijn startnummer kwam ophalen, was ook niets verteld over de gewijzigde starttijd. "Toen ik aan mijn opwarming begon, was iedereen al vertrokken. Toen heb ik besloten maar niet te rijden", aldus Oliveira. "Misschien had ik moeten bellen, maar raar is het wel."



Bij afwezigheid van de tijdritspecialist van Movistar ging de Portugese titel naar Domingos Gonçalves, die in 42'19" de beste was.