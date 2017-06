Bondsvoorzitter Tom Van Damme: "WK in België in 2021? Een droom, maar geen concreet project"

Door: redactie

24/06/17 - 11u56

© photo news.

In 2002 vond er voor het laatst een WK wielrennen plaats in België. Zolder was toen het decor voor de strijd om de regenboogtrui (Mario Cipollini pakte die toen, red.), maar sindsdien werd er dus geen wereldkampioenschap meer betwist op Belgische wegen. De Koninklijke Belgische Wielrijdersbond (KBWB) droomt ervan om daar in 2021 verandering in te brengen, maar een concreet project ligt er voorlopig niet op tafel. Dat zegt bondsvoorzitter Tom Van Damme.