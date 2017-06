'Der Panzerwagen' is voor de zesde keer op rij beste tijdrijder, ook andere kampioenen bekend

DM

Tony Martin heeft zich voor de zevende keer in zijn carrière en voor de zesde keer op rij tot Duits kampioen tijdrijden gekroond. De 32-jarige renner van Katusha Alpecin was in Chemnitz over 48 kilometer 14 seconden sneller dan Jasha Sütterlin. Nils Politt werd op 1:17 derde.

Moscon is de beste tegen de klok in Italië Voor de 38,3 kilometer van Cirié naar Caluso had de 23-jarige renner van Sky 22 seconden minder nodig dan Fabio Felline. Manuel Quinziato werd op 1:36 derde. Het is de tweede keer dat Moscon een nationale driekleur verovert. In 2015 werd hij kampioen op de weg bij de beloften.



Uitslag:



1 Gianni Moscon (Sky) de 38,3 km in 44:33 (gem. 51,58 km/u)



2. Fabio Felline op 0:22



3. Manuel Quinziato 1:36 . © TDW.