Gilbert mikt op derde tricolore: "Belgische trui is een symbool in het internationale wielrennen"

Door: Mike De Beck

23/06/17 - 16u23 Bron: Cycling News

© epa.

Gaat Philippe Gilbert zondag in Antwerpen met zijn derde tricolore trui aan de haal? Als het van de Luikenaar afhangt, zit die kans er dik in. "Als je aan de start staat, is er altijd een winstkans", vertelt de immer ambitieuze Waal aan Cycling News.