Bondscoach Willems verwacht felle strijd op BK wielrennen voor vrouwen

Door: redactie

23/06/17 - 13u49

Willems (midden), op een archiefbeeld met An-Sophie Duyck (links) en Jolien D'hoore. © belga.

De elite vrouwen beginnen zondagochtend al om acht uur 's ochtends aan hun Belgisch kampioenschap op de weg. Ze werken 102 kilometer af, verdeeld over zes ronden van elk 17 kilometer. Net als bij de mannen zitten daar ook twee pittige kasseizones in, die zullen dienen als scherprechter tijdens de titelstrijd. Omstreeks 11u00 kennen we de opvolgster van Kaat Hannes.

"Het is een lastig parcours met die kasseistroken, maar mede door de korte afstand zal de koers misschien niet selectief genoeg zijn", aldus bondscoach Ludwig Willems. "De vrouwen op een andere dag laten rijden, is echter geen optie. We hebben al enkele keren gesleuteld aan het concept van het BK, maar opteren de laatste jaren toch om de dames net voor de mannen te laten rijden. Je zou de titelstrijd bij de vrouwen op zaterdag kunnen laten doorgaan, maar dat is organisatorisch bijna onmogelijk."



De korte afstand zal volgens de bondscoach wel voor een pittige wedstrijd vanaf het begin zorgen. "Ik verwacht strijd vanaf kilometer nul. Komt men niet tot koersen dan is Jolien D'hoore, Belgisch kampioene in 2012, 2014 en 2015, natuurlijk dé uitgesproken favoriete in een massasprint. De meesten hebben dus baat bij een vroege ontsnapping of een aanval in volle finale."



Bij de andere kandidaten voor de titel zijn er enkele namen met een vraagteken achter. "Sofie De Vuyst is er na haar val niet bij. Lotte Kopecky werd ziek en liet het BK tijdrijden van afgelopen donderdag al schieten. Vraag is hoe zij gerecupereerd is. Ann-Sophie Duyck werd in Chimay voor de vierde keer kampioene in het tijdrijden en evolueerde enorm als renster. Het BK bij de dames is bovendien ook zo moeilijk te controleren. De ploegen zijn niet altijd numeriek sterk genoeg om de koers van start tot finish te dragen", besloot Willems.



Vorig jaar ging de titel bij de vrouwen naar Kaat Hannes, die het in Lac's de l'Eau d'Heure haalde voor Lotte Kopecky en Jolien D'hoore.