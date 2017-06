Wie pakt zondag de driekleur in Antwerpen? "Ik verwacht een pittige titelstrijd"

Bewerkt door: Glenn Van Snick

23/06/17 - 11u55 Bron: Belga

© photo news.

Wie volgt zondag in Antwerpen Philippe Gilbert op als Belgisch kampioen wielrennen op de weg? Na 238 kilometer en omstreeks 17u30 weten we wie de nationale driekleur om de schouders krijgt. Gilbert is samen met Greg Van Avermaet topfavoriet.

Slaagt de winnaar van de Ronde van Vlaanderen erin om zijn titel te verlengen en net als in 2011 in Hooglede en 2016 in Lacs de l'Eau d'Heure met de tricolore huiswaarts te keren? Of gaat Greg Van Avermaet met de eer lopen? De slokop van het voorjaar gaat stilaan richting Tour-vorm en zou maar al te graag Belgisch kampioen worden, na zijn twee opeenvolgende derde plaatsen in 2015 en 2016.



Het parcours in Antwerpen is verdeeld over 14 ronden. De start wordt gegeven om 11u45 op de Grote Markt. Van daaruit gaat het via de Suikerrui naar de Kaaien om ter hoogte van de Cockerillkaai op de plaatselijke omloop te komen. Via passages in Wilrijk en Hoboken gaat het opnieuw naar Antwerpen met de Desguinlei als aankomstzone. Het parcours van het BK is doorspekt met twee kasseizones op de D'Herbouvillekaai en de Waalsekaai.



"Die dertigtal kilometer kasseien zullen de titelstrijd best wel pittig maken. Velen beschouwen het BK als een loterij, maar de betere renners van de dag komen toch steeds weer naar boven", geeft bondscoach Kevin De Weert mee. "Qua favorieten wil ik meteen de namen aanhalen van de jongens die richting Tour de France trekken. Er steken er met Greg van Avermaet en Philippe Gilbert natuurlijk twee bovenuit."



De laureaten van de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix in april zijn volgens De Weert zeker niet de enige kanshebbers. "Net daaronder staan toch een pak anderen klaar. Ik denk meteen aan Jan Bakelants, die steeds goed is op de kampioenschappen. Oliver Naesen? Waarom niet. Noem maar op, er zijn kandidaten genoeg. Quick-Step Floors zit met een sterke delegatie, en dan is er het blok Lotto Soudal met enkele ex-kampioenen. Ik verwacht een pittige titelstrijd."