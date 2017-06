Sterke Lampaert is de nieuwe Belgische kampioen tijdrijden

XC

Derde keer goede keer. De voorbije twee edities moest Yves Lampaert vrede nemen met het zilver, maar vandaag was het wél prijs. In Chimay kroonde de 26-jarige West-Vlaming van Quick-Step Floors zich voor het eerst tot Belgisch kampioen tijdrijden. Over 37,8 kilometer was hij zeventien seconden sneller dan titelverdediger Victor Campenaerts. Ben Hermans mocht als derde mee op het podium.

Bij afwezigheid van Pieter Serry en Stijn Devolder stonden er 30 profrenners - verdeeld over vier reeksen - aan de start van het BK tijdrijden in Chimay. Drie ronden van 12,6 kilometer op en rond het plaatselijke autocircuit op het programma, in totaal dus een chronoproef 37,8 kilometer. De eerste richttijd kwam op naam van Dries Devenyns. Hij klokte af in 48'13" en mocht zo een tijd plaatsnemen in de hot seat, tot een sterke Ben Hermans maar liefst nog eens 59 seconden onder de tijd van de 33-jarige renner van Quick-Step Floors dook.



Opnieuw tweestrijd Lampaert-Campenaerts

Nadien was het uitkijken naar de laatste poule met de grote favorieten. Yves Lampaert was het best gestart en nam bij het eerste tussenpunt een kleine bonus van twee seconden op titelverdediger Victor Campenaerts, Van Aert volgde toen al op vijftien tellen van de 26-jarige Belg van Quick-Step Floors. Bij de tweede passage aan de streep werd duidelijk dat de wereldkampioen veldrijden zichzelf niet ging trakteren op de driekleur, en ook Thomas De Gendt was te voortvarend van start gegaan. Zij verloren almaar meer terrein op Campenaerts en Lampaert, vooral die laatste leek op weg naar het goud.



In de laatste ronde moest de titelverdediger van LottoNL-Jumbo negen seconden goedmaken op een sterke Lampaert. Het sein voor Campenaerts om in het slot de gashendel volledig open te draaien, maar de tweede van vorig jaar gaf zijn voorsprong niet meer uit handen. Integendeel, met een kanontijd van 46'43" was hij aan de finish zeventien seconden sneller dan Campenaerts. Ben Hermans werd - nog eens veertien tellen later - derde.