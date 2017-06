Sterke Lampaert is de nieuwe Belgische kampioen tijdrijden: "Zielsgelukkig met deze trui"

XC

Derde keer goede keer. De voorbije twee edities moest Yves Lampaert vrede nemen met het zilver, maar vandaag was het wél prijs. In Chimay kroonde de 26-jarige West-Vlaming van Quick-Step Floors zich voor het eerst tot Belgisch kampioen tijdrijden. Over 37,8 kilometer was hij zeventien seconden sneller dan titelverdediger Victor Campenaerts. Ben Hermans mocht als derde mee op het podium.

Bij afwezigheid van Pieter Serry en Stijn Devolder stonden er 30 profrenners - verdeeld over vier reeksen - aan de start van het BK tijdrijden in Chimay. Drie ronden van 12,6 kilometer op en rond het plaatselijke autocircuit op het programma, in totaal dus een chronoproef 37,8 kilometer. De eerste richttijd kwam op naam van Dries Devenyns. Hij klokte af in 48'13" en mocht zo een tijd plaatsnemen in de hot seat, tot een sterke Ben Hermans maar liefst nog eens 59 seconden onder de tijd van de 33-jarige renner van Quick-Step Floors dook.



Opnieuw tweestrijd Lampaert-Campenaerts

Nadien was het uitkijken naar de laatste poule met de grote favorieten. Yves Lampaert was het best gestart en nam bij het eerste tussenpunt een kleine bonus van twee seconden op titelverdediger Victor Campenaerts, Van Aert volgde toen al op vijftien tellen van de 26-jarige Belg van Quick-Step Floors. Bij de tweede passage aan de streep werd duidelijk dat de wereldkampioen veldrijden zichzelf niet ging trakteren op de driekleur, en ook Thomas De Gendt was te voortvarend van start gegaan. Zij verloren almaar meer terrein op Campenaerts - die zelfs een schuiver maakte in een bocht - en Lampaert, vooral die laatste leek op weg naar het goud.



In de laatste ronde moest de titelverdediger van LottoNL-Jumbo negen seconden goedmaken op een indrukwekkende Lampaert. Het sein voor Campenaerts om in het slot de gashendel volledig open te draaien, maar de tweede van vorig jaar gaf zijn voorsprong niet meer uit handen. Integendeel, met een kanontijd van 46'43" was hij aan de finish zeventien seconden sneller dan Campenaerts. Ben Hermans werd - nog eens veertien tellen later - derde. Lees ook David Boucher Belgisch kampioen tijdrijden bij elite zonder contract: "Een bekroning van mijn carrière"

Lampaert: "Zielsgelukkig met deze trui" "Met Victor 'Campy' Campenaerts lever ik altijd een felle strijd. Dat was vandaag niet anders, maar we zijn wel zeer goede vrienden. En eigenlijk gunnen we elkaar wel de zege. Al ben ik toch zeer blij dat juist ik kampioen ben", lachte Yves Lampaert na afloop.



"Wanneer ik voor het eerst met deze trui zal rijden, weet ik nog niet. Dat is af te wachten hoe mijn programma er zal uitzien, maar daar heb ik eigenlijk nog niet aan gedacht. Het was een lastige omloop vandaag. Er was nergens een plaats waar je kon recupereren op dit parcours. Veel vals plat en dan de wind. Buiten de afdaling en het stukje waar we wind in de rug hadden, was het steeds maar geven en geven. Hier had je geen seconde tijd om even te herstellen. Maar ik ben zielsgelukkig met deze trui", besloot Lampaert. © TDW. © photo news.

Campenaerts: "Heb door val BK niet verloren" Uittredend kampioen Victor Campenaerts (LottoNL-Jumbo) heeft zijn titel dus niet kunnen verlengen op het BK tijdrijden. Hij moest vrede nemen met het zilver, maar maakte in de tweede ronde wel een schuiver.



"Die val was niet zo heel erg, ik verloor niet echt veel tijd. Als ik hoor dat aan de eindmeet het verschil tussen ons zeventien seconden is, dan heb ik door die val mijn BK niet verloren. Maar het had een pak spannender kunnen zijn", gaf Campenaerts mee.



"Ik hoorde op dat gegeven moment dat Lampaert daar maar tien seconden voor mij lag, maar ik heb zeker geen halve minuut op de grond gelegen. Ik gun Yves deze titel wel. We zijn heel goede vrienden. Dit is hetzelfde podium van vorig jaar. Spijtig genoeg dan in mijn geval in omgekeerde volgorde, maar er is nog een Europees kampioenschap." © photo news. © photo news.

Uitslag 1. Yves Lampaert (Quick-Step Floors) de 38,1 km in 46:43 (gem 48,93 km/u)



2. Victor Campenaerts op 0:17



3. Ben Hermans 0:31



4. Thomas De Gendt 1:17; 5. Dries Devenyns 1:29; 6. Wout Van Aert 1:31; 7. Tim Wellens 1:54; 8. Julien Vermote 2:05; 9. Maxime Monfort 2:08; 10. Gaetan Bille 2:27; 11. Olivier Pardini 3:18; 12. Nathan Van Hooydonck 3:47; 13. Jenthe Biermans 3:50; 14. Maxime Vantomme 3:53; 15. Elias Van Bruessegem 4:02; 16. Dimitri Peyskens 4:14; 17. Remy Mertz 4:15; 18. Antoine Warnier 4:55; 19. Thomas Degand 4:56; 20. Laurens De Plus 5:20; 21. Aimé De Gendt 5:25; 22. Ruben Pols 5:30; 23. Jimmy Janssens 5:32; 24. Laurent Vanden Bak 5:46; 25. Frederik Veuchelen 5:57; 26. Thomas Deruette 6:49 © TDW.