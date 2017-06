Officieel: vanaf volgend jaar acht in plaats van negen renners per ploeg in grote wielerrondes

XC

22/06/17 - 21u08 Bron: UCI

Negen Sky-renners juichen in Parijs. Een beeld dat we vanaf volgend jaar niet meer te zien zullen krijgen. © photo news.

Het voorstel lag al lange tijd op tafel, maar nu heeft de UCI het ook officieel bekendgemaakt: vanaf 2018 starten er in de drie grote wielerrondes - Tour, Giro en Vuelta - nog maar acht renners per team. Dat moet voor meer spektakel zorgen, en vooral de veiligheid ten goede komen. Daarnaast legde de UCI de WorldTour-kalender van volgend jaar vast, en daarin valt op dat de Tour een week later van start gaat.

Vanaf 2018 zouden de grote wielerrondes minder gecontroleerd moeten verlopen. Een goede zaak voor de spankracht in bijvoorbeeld de Tour, waar Team Sky al jaren voor een gesloten koers zorgde. Zo starten er verspreid over 22 ploegen nog maar 176 in plaats van 198 renners per team. Ook in andere WorldTour-wedstrijden is de UCI van plan om het aantal deelnemers te beperken, maar daarover moet nog een akkoord worden bereikt.



Ook maakte de UCI de WorldTour-kalender bekend. Opmerkelijk: de Tour start volgend jaar niet op zaterdag 30 juni 2018, maar wél een week later op 7 juli. De wereldwielerbond oordeelde dat dat de beste oplossing is, om zo niet in het vaarwater van het WK voetbal in Rusland te komen.



Ten slotte wil de PCC (Professional Cycling Council) de tijdsverschillen tot drie seconden niet laten meetellen voor het algemene klassement. Dat moet de nervositeit in een massasprint verminderen. De UCI gaat dat voorstel testen tijdens de komende Ronde van Frankrijk.