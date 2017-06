LottoNL-Jumbo heeft ook zijn huiswerk af, geen Belgen in Tourselectie

Dries Mombert

22/06/17 - 17u17

© photo news.

Ook LottoNL-Jumbo heeft zijn selectie voor de Tour afgerond. De Nederlandse formatie mikt op dagsucces en beschikt met Dylan Groenewegen over een serieuze troefkaart in de massasprint. Opvallend: geen plaats voor Belgen in de Nederlandse Tourselectie.