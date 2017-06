Quintana: "Froome is de favoriet voor de Tour"

XC

Chris Froome heeft dit seizoen nog niet kunnen overtuigen, maar toch blijft de Brit volgens Nairo Quintana de grote favoriet om de Tour de France te winnen. "Ik ben er zeker van dat hij in juli wel honderd procent in vorm zal zijn", klonk het bij de Colombiaan op de website van Movistar.

Quintana stond bij zijn drie Tour-deelnames - in 2013, 2015 en 2016 - steevast op het podium, maar telkens was het toen Chris Froome die in Parijs met de gele trui stond te pronken. "Froome blijft de grote favoriet. Hij bereidt zich altijd uitstekend voor op de Tour, en dat zal dit jaar niet anders zijn", aldus de Colombiaanse klimgeit van Movistar.



"Daarnaast heeft Porte getoond wat hij allemaal in zijn mars heeft, hij wordt ongetwijfeld een sterke tegenstander. Dan zijn er nog gevaarlijke klanten zoals Contador, Bardet en het duo van Orica-Scott: Yates en Chaves. Ook Astana-renners Aru en Fuglsang worden geduchte opponenten", vervolgde Quintana. "Tot slot is er altijd een verrassing. Er zijn altijd renners die onverwacht hoog eindigen in het klassement."