Ann-Sophie Duyck blijft Belgische kampioene tegen de klok: "Het was zo warm dat bepaalde stukken asfalt smolten"

Bewerkt door: Glenn Van Snick

22/06/17 - 16u15 Bron: Belga

© photo news.

Ann-Sophie Duyck (Drops CT) is vandaag in het Henegouwse Chimay Belgisch kampioene bij de dames elite geworden. Zij legde de 25,6 km af in 35:20, net 2 minuten en 13 seconden sneller dan Isabelle Beckers. Derde werd Julie Van De Velde op 2:51 van Duyck. Voor de West-Vlaamse, 29, werd het haar vierde titel op rij.

Duyck: "Wou absoluut winnen met grootst mogelijke voorsprong"

© photo news.

"Een trui is een trui en als je kampioene van je land kan worden moet je dat zeker niet laten. Temeer het vandaag tegen de klok was", gaf Ann-Sophie Duyck mee. "Ik focus me nog steeds op tijdritten. Dat was vandaag niet anders. Ik wou absoluut winnen en dan nog met de grootst mogelijke voorsprong. Het was een moeilijk parcours. De wind speelde een zeer grote rol op de open vlaktes. In de bochten waren er zelfs stukken asfalt aan het smelten, wat meteen ook meegeeft hoe warm het was", vervolgde Duyck.



"De eerste vier kilometer liepen op en daar moest je direct de benen onder spanning zetten. De warmte? Tijdens het WK in Qatar was het pas warm. Daar hebben we wel wat lessen getrokken en dat is me goed gelukt. Ik dronk voldoende, had ijsblokjes mee en slaagde erin zo lang mogelijk mijn kerntemperatuur zo laag mogelijk te houden. Ik reed constant tegen de limiet aan, maar werd wel geholpen door het feit dat Lotte Kopecky alsnog moest afmelden door ziekte en dat Sofie De Vuyst eveneens niet aanwezig was. Maar ik heb toch maar netjes mijn vierde opeenvolgende titel binnen."