Nieuwe aanrijding met vrachtwagen: wielrenster Annette Edmondson ontsnapt aan de dood

Dries Mombert

22/06/17 - 15u42

Een zoveelste aanrijding op training slaat de wielerwereld opnieuw met verstomming. Nu postte Anette Edmondson, ploegmate van Jolien D'Hoore, een foto van haar fiets na een frontale botsing met een vrachtwagen. De Australische is ongedeerd, maar ontsnapte ongetwijfeld aan erger.

Edmondson is traint momenteel in Spanje en net daar liep het fout voor de Australische. Een vrachtwagen reed op het verkeerde rijvak en kwam frontaal met de wielrenster in botsing.



De wereldkampioene in het omnium (2015) kwam met de schrik vrij en mocht met een zwaar toegetakelde fiets al bij al van geluk spreken. Op Instagram reageerde Edmondson dan ook verontwaardigd: "Dit is ongelofelijk, ik ben gelukkig ongedeerd."