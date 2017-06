David Boucher Belgisch kampioen tijdrijden bij elite zonder contract

XC

22/06/17 - 15u06 Bron: Belga

© Twitter Belgian Cycling.

David Boucher (Pauwels Sauzen-Vastgoedservice) is in Chimay Belgisch kampioen tijdrijden bij de eliterenners zonder contract geworden. Boucher, 37, legde de 25,6 km af in 32:23 (gem. 47,05 km/u). Kevin De Jonghe strandde op 0:04 en zijn teamgenoot bij Cibel-Cebon Gianni Marchand moest 11 seconden toegeven op Boucher.