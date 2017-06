David Boucher Belgisch kampioen tijdrijden bij elite zonder contract: "Een bekroning van mijn carrière"

XC

22/06/17 - 15u06 Bron: Belga

© Twitter Belgian Cycling.

David Boucher (Pauwels Sauzen-Vastgoedservice) is in Chimay Belgisch kampioen tijdrijden bij de eliterenners zonder contract geworden. Boucher, 37, legde de 25,6 km af in 32:23 (gem. 47,05 km/u). Kevin De Jonghe strandde op 0:04 en zijn teamgenoot bij Cibel-Cebon Gianni Marchand moest 11 seconden toegeven op Boucher.

Boucher: "Ik ben enorm fier"

"Ik was enkele jaren prof en denk dat ik mag terugblikken op een mooie carrière. In feite is dit een laatste droom die ik verwezenlijk. Deze titel is een knappe bekroning", vertelde de nieuwe Belgische kampioen, die zo revanche nam voor zijn derde plaats van 2016 in Mol-Postel. "In de achtertuin van mijn vriendin moest ik tevreden zijn met de derde plaats. Ik was toen niet 100 procent door een allergische reactie. Vandaag lukte alles en dit is het resultaat, deze knappe zwart-geel-rode trui."



"Ik wilde vandaag absoluut uitblinken, zeker omdat Chimay mijn streek is", vervolgde Boucher. "Toch voelde ik geen stress. Ik heb mijn race goed ingedeeld en kon eigenlijk tot de streep een strak tempo aanhouden. Ik ben enorm fier."