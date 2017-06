Simons achterna: 'Pippo' Pozzato gooit er nog een jaartje tegenaan, rol als ploegmanager wenkt

Dries Mombert

22/06/17 - 11u13

© photo news.

Filippo Pozzato blijft nog een jaar in het peloton meedraaien. De flamboyante Italiaan heeft zijn contract met één seizoen verlengd bij Williers Triestina-Selle Italia, maar doet dat op een aparte manier. Zo zal Pozzato geleidelijk aan een rol op zich nemen in het management van het ProContinentale team.

In navolging van Timmy Simons kiest ook Filippo Pozzato voor een dubbele rol in wat een van zijn laatste jaren als wielrenner moet worden. De 35-jarige Italiaan zal vanaf volgend seizoen naast zijn rennersbestaan ook een rol bekleden in het managemant rond Williers Triestina.



"Ik zal stap voor stap beginnen, maar ik heb er vertrouwen in dat ik een waardevolle bijdrage kan leveren aan het technische gedeelte van het management. Het koersen blijft natuurlijk het belangrijkste, maar ik ben blij met deze nieuwe uitdaging", wist 'Pippo' in een persmededeling.



Naast de contractverlenging en nieuwe rol van Pozzato maakte Williers Triestina ook bekend volgend seizoen door te gaan als hoofsponsor van de ProContinentale ploeg.