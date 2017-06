Wielrenner Gert Claes buiten bewustzijn na zware valpartij

Birger Vandael

22/06/17 - 01u00 Bron: eigen berichtgeving

© Roland Pipeleers.

De Limburgse wielerwereld duimt momenteel massaal voor Gert Claes. De 49-jarige Beringenaar kwam woensdagmiddag zwaar ten val tijdens een wielerwedstrijd in Tienen. De renner van KZLWC Heylen was niet meer bij bewustzijn en werd naar het ziekenhuis van Gasthuisberg in Leuven afgevoerd.

De Stadsprijs Tienen werd niet stilgelegd door het voorval, maar achteraf zat de meerderheid toch met hun gedachten bij het slachtoffer van de valpartij. Een sportfotograaf meldde dat de MUG na de valpartij een uur lang ter plaatse was. Gert verloor veel bloed en liep ook een hoofdwonde op. Hij zou onderweg naar Leuven een hartstilstand gekregen hebben. Meer info over zijn toestand is er momenteel niet, maar omstaanders waren danig onder de indruk van de gebeurtenissen.



Ervaren rot

Gert staat in het peloton bekend als ervaren ouderdomsdeken. Hij is één van de drijvende krachten achter het gezelschap dat gaat trainen rond 'Koersel Kapelleke'. Met zijn tientallen jaren ervaring is hij graag gezien in het wielermilieu. Daarom regent het via Facebook momenteel steunbetuigingen aan het adres van de wielrenner. Iedereen hoopt dat het wielrennen niet opnieuw één van haar trouwe gezanten verliest.



Iets meer dan een jaar geleden moest men al veel te vroeg afscheid nemen van Antoine Demoitié en Daan Myngheer, terwijl ook Stig Broeckx een hele tijd heeft moeten vechten.