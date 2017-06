Driedaagse De Panne-Koksijde ruimt plaats voor Dwars door Vlaanderen

Glenn Van Snick

21/06/17 - 20u01 Bron: Focus-WTV

© photo news.

Volgend jaar zal de wielerwedstrijd Dwars door Vlaanderen plaatsvinden op de datum waarop normaal de Driedaagse van De Panne-Koksijde wordt afgehaspeld. Dat heeft de UCI vandaag bekend gemaakt aan de organisatoren. De Driedaagse verhuisd daardoor naar een tijdstip eerder in het voorjaar.

De organisatoren van Dwars door Vlaanderen vragen al enkele jaren aan de UCI om hun wielerwedstrijd later in het voorjaar te plaatsen. Daar heeft de Internationale Wielerunie nu gehoor aan gegeven. Voor de Driedaagse van De Panne-Koksijde moet dan wel een nieuwe datum worden gevonden. De volledige wielerkalender wordt morgen officieel bekend gemaakt.



Carlo Lambrecht van het organiserend comité is alvast verheugd: "We hebben vandaag de bevestiging gekregen van de UCI dat Dwars door Vlaanderen in 2018 op 28 maart wordt gereden, dat is de woensdag voor de Ronde van Vlaanderen. We zijn hier erg tevreden mee, het is de plaats op de wielerkalender waar we al vijf jaar naar streven. Dat worden dan drie World Tour wedstrijden in één week. We gaan ons parcours aanpassen naar de normen van de ploegen. We gaan ons niet spiegelen aan de Ronde van Vlaanderen maar we gaan een eigen parcours maken dat de identiteit van Dwars door Vlaanderen heeft."