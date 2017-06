Démare maakt favorietenrol waar in Halle-Ingooigem

XC

Arnaud Démare heeft de 70ste editie van Halle-Ingooigem op zijn naam geschreven. In de vijfde manche van de Napoleon Games Cup haalde de 25-jarige Fransman het overtuigend in de sprint van een uitgedund peloton. Edward Theuns en Iljo Keisse vervolledigden het podium.

Onder een stralende zon trokken de renners zich in Halle op gang, klaar voor een tocht van 200 kilometer richting Ingooigem. Titelverdediger Dries De Bondt ontbrak op de generale repetitie voor het BK in Antwerpen, de renner van Véranda's Willems-Crelan moest rusten na zijn val in de Ster ZLM Toer. Wel was er opnieuw een Belgische selectie - met onder meer Sep Vanmarcke, Jens Keukeleire, Jasper Stuyven en Edward Theuns - onder leiding van Kevin De Weert aanwezig.



Door de snelle openingsfase kwam de vroege vlucht pas na één uur koers tot stand. Slechts drie renners konden zich afzonderen: Pieter Vanspeybrouck, Jacob Scott en Antwan Tolhoek. Die laatste zat ook al in de ontsnapping van de Elfstedenronde. Na 130 kilometer passeerde het leiderstrio voor het eerst aan de aankomstzone. Nadien volgden vier plaatselijke ronden van 17,7 kilometer, met daarin telkens de beklimming van de Hellestraat en de Tiegemberg.