Twitter reageert positief op debuut Tom Boonen als wielercommentator: "Vlotte babbel en leuke anekdotes"

Tom Boonen maakte vandaag tijdens Halle-Ingooigem - de vijfde manche van de Napoleon Games Cup - zijn debuut als cocommentator. Dat deed hij op VTM, aan de zijde van Merijn Casteleyn. 'Tornado Tom' heeft blijkbaar wel een goede beurt gemaakt, gezien het aantal positieve reacties op Twitter. "Een duim voor Tom Boonen", klonk het onder meer.



Vooraf was het afwachten hoe Boonen het ervan af zou brengen. "Ik heb zoiets nog nooit gedaan, maar ik heb er wel zin in. Ik zal daarna wel zien of het leuk is", klonk het omstreeks half twee op VTM Nieuws. "Het is eigenlijk de eerste profwedstrijd in mijn leven waar ik naar ga kijken. Ik ben nog nooit op een koers geweest, waar ik zelf niet aan deelnam. Toch denk ik dat ik er wel iets van af weet. We zullen straks zien of dat effectief zo is", grapte Boonen. Vier uur later zijn de reacties alvast positief.