Tom Boonen maakt vandaag debuut als cocommentator: "Eerste keer dat ik naar een profwedstrijd ga kijken"

XC

21/06/17 - 13u54 Bron: VTM Nieuws

© photo news.

Tom Boonen maakt straks tijdens Halle-Ingooigem - de vijfde manche van de Napoleon Games Cup - zijn debuut als cocommentator. Dat doet hij op VTM, aan de zijde van Merijn Casteleyn. "Ik heb zoiets nog nooit gedaan, maar ik heb er wel zin in. Ik zal daarna wel zien of het leuk is", klonk het bij 'Tornado Tom' op VTM Nieuws. "Het is eigenlijk de eerste profwedstrijd in mijn leven waar ik naar ga kijken. Ik ben nog nooit op een koers geweest, waar ik zelf niet aan deelnam. Toch denk ik dat ik er wel iets van af weet. We zullen straks zien of dat effectief zo is", grapte Boonen.



Boonen zelf heeft nooit echt goed gepresteerd op Halle-Ingooigem. "Ik heb hier wel enkele keren aan deelgenomen, maar dat was vooral als voorbereiding op het Belgisch kampioenschap. Halle-Ingooigem was nooit een doel van mij."