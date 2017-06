Belgisch kampioenschap tijdrijden: wie van de vier?

XC

Morgen vindt het Belgisch kampioenschap tijdrijden in Chimay plaats. Volgt Victor Campenaerts zichzelf op? Of verovert Wout van Aert, Thomas De Gendt of Yves Lampaert voor het eerst de Belgische driekleur? Een overzicht van de vier favorieten.

Victor Campenaerts Victor Campenaerts is de laatste die zich morgen op gang trekt, niet onlogisch aangezien hij de winnaar van vorig jaar is. Hij start om 17.44 uur en wil maar al te graag voor het tweede jaar op rij de titel grijpen. De laatste keer dat iemand dat klaarspeelde, was amper drie jaar geleden. In Hooglede-Gits werd Kristof Vandewalle zelfs voor de derde maal op rij Belgisch kampioen. Of Campenaerts wel volledig klaar is, blijft een vraagteken. De hardrijder van LottoNL-Jumbo mocht in de tiende etappe van de Giro niet voluit gaan, waardoor hij pas als 156ste in de tijdrit finishte. De 25-jarige Belg toonde dan weer zijn goede vorm in de klimrit van de Hammer Series. Voor velen blijft hij de topfavoriet. © photo news.

Yves Lampaert Vorig jaar was Yves Lampaert de gedoodverfde favoriet om Belgisch kampioen tijdrijden te worden, maar strandde hij op drie seconden van een ijzersterke Campenaerts. Ook het jaar voordien moest de renner van Quick-Step Floors vrede nemen met het zilver. Derde keer goede keer? In de Ronde van Zwitserland was hij in elk geval telkens de beste Belg in de strijd tegen de klok. Toen was hij de betere van onder meer Tim Wellens en Maxime Monfort. © photo news.

Wout van Aert En of Wout van Aert in topvorm is. Afgelopen weekend schreef hij de Elfstedenronde op zijn naam, en de week ervoor was hij ook de beste in de Ronde van Limburg. Vorig jaar verbaasde de wereldkampioen veldrijden vriend en vijand door Tony Martin te kloppen in de proloog van de Baloise Belgium Tour, dit jaar was hij een knappe derde in de tijdrit van de Belgische rittenwedstrijd. Zo zette hij Lampaert - over een afstand van 13,4 km - op zestien seconden. Al blijft het nog even afwachten hoe de renner van Veranda's Willems-Crelan presteert in een tijdrit van 37,8 kilometer. © belga.