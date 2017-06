Familie betreurde Goddaert praat voor het eerst: "Voor Kristof zou dit BK het summum geweest zijn"

Nico Dick

21/06/17 - 09u15

BK 2009: 3de. BK 2012: 2de. Zondag had Kristof Goddaert mogelijk een belangrijke outsider kunnen zijn in Antwerpen. Dit Belgisch kampioenschap wordt immers afgewerkt op de favoriete trainingswegen van de betreurde renner. Mama Berlinde en zus Bianca spreken voor het eerst over hun verlies.

Flashback naar zondag 28 juni 2009: Tom Boonen pakt in Aywaille zijn eerste Belgische titel. Boonen haalde het in een sprint met vijftien van thuisrijder en topfavoriet Philippe Gilbert en ... Kristof Goddaert. "Schrijf er voor de volledigheid maar bij dat Greg Van Avermaet vierde werd", glimlacht Bianca, Goddaerts vijf jaar oudere zus. "Onze Kristof - toen pas 22 - eindigde daar in schoon gezelschap."



Flashback naar zondag 24 juni 2012. Het is alweer Tom Boonen, die in Geel de tricolore mag aantrekken. De Kempenaar haalde het in eigen streek van... jawel, Kristof Goddaert en drie andere concurrenten. "Geen oneer om van Boonen te verliezen", vertelt de Oost-Vlaming na afloop. Eenmaal thuis klinkt het net iets anders. Mama Berlinde De Bisschop herinnert zich de woorden van haar zoon als sprak hij ze gisteren. "Hij was ontgoocheld. Maar hij keek tezelfdertijd ook al vooruit. 'Ik heb nu al brons en zilver op een BK', zei hij. 'De volgende keer dat ik op dat podium sta, is het met die driekleur. Mijn tijd komt nog!'"



Flashforward naar aanstaande zondag: in Antwerpen wordt gestreden voor een nieuwe driekleur. "Voor Kristof zou dat het summum geweest zijn", vertelt Berlinde met tranen in de ogen. "Een kampioenschap op zijn trainingsparcours. Hij had zich - een beetje tegen wil en dank - ontpopt tot kampioenschapsrenner. Daarin was hij altijd sterk. Helaas, hij is er zondag niet bij, daar op de Grote Markt." Een beetje wel, want de renners slingeren zich elke ronde via het Antwerpse stadscentrum richting Wilrijk. En van Wilrijk naar Hoboken passeren de renners het Schoonselhof, waar Goddaert begraven ligt. "Misschien dat een aantal renners hem nog even herdenkt", hoopt Bianca. Mama Berlinde is overtuigd. "Kenny, Moreno, Serge en Thomas (respectievelijk De Ketele, De Pauw, Pauwels en De Gendt, red.) gaan dat zeker doen. Ze zagen Kristof graag. Moreno ziet er vandaag nog van af. Zoals wij allemaal, trouwens."



