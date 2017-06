Bianca Goddaert: "Ben ervan overtuigd dat mijn broer is omvergereden in plaats van dat hij in spoor beland is. Beseft die buschauffeur wat wij meemaken?"

Nico Dick

21/06/17 - 09u38

Mama Berlinde en zus Bianca Goddaert. © photo news.

BK 2009: 3de. BK 2012: 2de. Zondag had Kristof Goddaert mogelijk een belangrijke outsider kunnen zijn in Antwerpen. Dit Belgisch kampioenschap wordt immers afgewerkt op de favoriete trainingswegen van de betreurde renner. Mama Berlinde en zus Bianca spreken voor het eerst over hun verlies.

Kristof Goddaert kwam op training om het leven na een aanrijding met een bus van De Lijn. 'Goddaert bleef allicht met zijn voorwiel steken in de oude treinsporen en werd vervolgens door een bus van De Lijn aangereden', lazen we 's anderendaags in de kranten. Opvallend: het woordje 'allicht'. Bianca huivert. 'Er zijn vreemde dingen gebeurd. Zo is de buschauffeur van De Lijn wel heel snel van de plaats van het ongeval weggehaald. En is zijn verklaring een aantal keer aangepast. Ik heb zelf de tijd genomen om het hele verslag na te lezen. Een helse job was dat. We moeten vandaag niet uitweiden over details, maar feit is dat bepaalde zaken in dat verslag elkaar tegenspreken. Zeer ongeloofwaardig, allemaal."



"Wat het nog erger maakt, tot op vandaag hebben we nog niets gehoord van de buschauffeur. Geen bezoek, geen telefoontje, geen kaartje, niéts. We blijven in het ongewisse, maar ik ben overtuigd dat mijn broer is omvergereden in plaats van dat hij in een spoor beland is. Er zijn maar twee mensen die het weten, hé. Mijn broer is er helaas niet meer. De enige die ons nog verder kan helpen, is de chauffeur. Heeft die dan geen kinderen? Beseft hij wat wij meemaken? Door die onwetendheid wordt ons rouwproces wel afgeremd."



Mama Berlinde neemt ons mee naar het tuinhuis, waar de fiets waarmee Goddaert om het leven kwam, nog onaangeroerd staat. "Oordeel zélf. Er is amper een schram aan dat tuig. Alleen het voorwiel is geplooid... Snap jij dat?" Waarop Bianca: "Schrijf je op dat de man hier welkom is?"



