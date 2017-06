Wielrenster Sofie De Vuyst afgevoerd na akelige val met tijdritfiets

XC

Sofie De Vuyst is vandaag met haar tijdritfiets zwaar ten val gekomen. De 30-jarige wielrenster van Lares-Waowdeals liep daarbij heel ernstige letsels op, maar is gelukkig buiten levensgevaar. Ze wordt momenteel geopereerd. Zo maakte de officiële fanpagina van De Vuyst bekend. Eerder dit jaar was de partner van Lotto Soudal-prof Bart De Clercq ook al eens drie maanden buiten strijd toen ze na een tuimelperte in de Omloop van het Hageland de ligamenten van haar pols scheurde.